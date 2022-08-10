От шахтеров до экономистов: как российские военные обучают саперов в ДНР

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Российские специалисты международного противоминного центра начали подготовку профессиональных саперов среди бойцов Народной милиции Донецкой Народной Республики. В группе студентов - шахтеры, юристы, охранники, экономисты и ни одного кадрового военного, поэтому опыт российских инженерных войск жизненно необходим. Резервистов обучают управлять современной техникой, например, роботом Ураном, с помощью которого можно обезвредить боеприпасы на расстоянии километра.

Российские саперы международного противоминного центра передают опыт расчетам Народной милиции ДНР и аэропорт Мариуполя не случайно выбран местом для практических занятий. На его территории еще достаточно работы для саперов.

От теории - к реальной работе в полях. Шесть расчетов роботехнического комплекса Уран-6 по три человека в каждом: оператор-сапер, водитель и водитель-крановщик. Они уже готовы выполнить задачу. Но сначала - инструктаж. Для саперов Народной милиции республики - это первый экзамен по поиску и обезвреживанию боеприпасов на гусеничных роботах Уран-6.

Шеститонный Уран-6 готов приступить к поиску мин. Сапер-робот может работать при любых погодных условиях и на любой местности. Плотный грунт, снег, песок, даже горы ему нипочем. А оператор может управлять роботом-сапером на расстоянии в один километр.

Колонной, друг за другом Ураны выдвигаются к опасному участку. Роботы оснащены катковым, бойковым и фрезерным тралами. Именно с их помощью робот продавливает, перемалывает и разрезает как масло самый твердый грунт. На пути могут встретиться различные виды боеприпасов - от неразорвавшихся гранат до противопехотных мин.

Первая опасная находка - противопехотная мина нажимного действия. Робот нашел ее в высокой траве и тут же обезвредил.

Шахтеры, бизнесмены, рабочие, юристы, охранники, финансисты - в рядах саперов Народной милиции ДНР, которых обучают специалисты инженерных войск России, нет профессиональных военных.

Боец Народной милиции с позывным Янтарь совмещает сразу две должности - и командир отделения, и оператор Урана. Он всего три недели как влился в ряды саперов. По образованию - экономист. Мужчина говорит, что опыт прежней работы очень пригодился в освоении новой воинской специальности. Внимание к мелочам, строгий самоконтроль, - это и для сапера качества очень нужные. Российские инструкторы отмечают, что резервисты схватывают все на лету.

Аэропорт Мариуполя еще не до конца очищен от неразорвавшихся снарядов. И прежде чем начнется восстановление воздушной гавани, саперам предстоит изучить каждый метр ее территории. С появлением нового взвода саперов из ДНР работа точно пойдет быстрее.