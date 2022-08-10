Захарова назвала церемонию в Хиросиме попыткой дискредитации России

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что мемориальная церемония в Хиросиме 6 августа по случаю 77-й годовщины атомной бомбардировки стала очередной циничной попыткой предать забвению память жертв действий американцев, а также дискредитировать РФ.

«На мероприятии, посвященном страшнейшей в истории японского народа трагедии, ее истинные виновники не были упомянуты, все речи сводились к раздуванию тезиса об "угрозе со стороны России"», - отметила дипломат, передает РИА Новости.

Мария Захарова также подчеркнула, что «более неуместным было цитирование в воззвании, оглашенном на церемонии, высказываний великого русского писателя Льва Толстого».

«Японским политиканам в связи с трагедией Хиросимы и Нагасаки лучше было бы вспомнить своих литературных классиков, например, приезжавшего к Льву Толстому в Ясную Поляну писателя Токутоми Рока», - отметила представитель дипведомства.

Напомним, в Японии мэр города Хиросима Кадзуми Мацуи процитировал слова известного русского мыслителя и писателя Льва Толстого. Он сделал это, зачитывая декларацию мира в память о жертвах атомной бомбардировки города.

В своей речи политик заявил, что человечество имеет угрозу применения ядерного оружия, которое на себе ощутила Япония 6 августа 1945 года.