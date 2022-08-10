WSJ: литовские вертолеты следят за следующими в Калининград российскими поездами

Количество патрульных вертолетов по сравнению с 2020 годом выросло в четыре раза.

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Российские поезда, следующие в Калининградскую область, сопровождают литовские вертолеты. Об этом в материале газеты Wall Street Journal рассказал обозреватель Дэниел Майклз.

Как сообщили в министерстве внутренних дел Литвы, количество патрульных вертолетов по сравнению с 2020 годом выросло в четыре раза. Такие меры предприняты литовскими властями из-за «опасений» за Сувалкский коридор. Так, авиация сопровождает многие российские поезда для того, чтобы убедиться, что они не остановятся, и не начнется разгрузка или погрузка чего-либо, пишет Майклз.

Журналист поясняет, что НАТО обеспокоено за будущее литовского пограничного региона между Калининградской областью и Белоруссией. Тревога выливается в то, что место отпугивает туристов и инвесторов, добавляет он.

Литва 18 июня прекратила транзит в Калининградскую область через свою территорию товаров, попавших под европейские санкции. Спустя месяц транзит по железной дороге был возобновлен в соответствии с рекомендациями Еврокомиссии.