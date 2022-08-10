Более 1000 «квадратов»: кадры крупного пожара на территории промзоны в Екатеринбурге
О пострадавших в результате происшествия не сообщается.
© Видео: Круглосуточные новости Екатеринбурга E1.RU, Александр Попко, Вконтакте © Фото: mchs66, Telegram
Пожарные тушат возгорание площадью 1 000 квадратных метров на территории промзоны в Екатеринбурге. С места эвакуированы 10 человек, техника и девять газовых баллонов. Об этом заявили в Telegram-канале ГУ МЧС России по Свердловской области. Ранее сообщалось, что площадь возгорания составляет 300 квадратных метров.