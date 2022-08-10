В стране и мире Более 1000 «квадратов»: кадры крупного пожара на территории промзоны в Екатеринбурге Виктория Ивашечкина О пострадавших в результате происшествия не сообщается. © Видео: Круглосуточные новости Екатеринбурга E1.RU, Александр Попко, Вконтакте © Фото: mchs66, Telegram Читайте нас на: Пожарные тушат возгорание площадью 1 000 квадратных метров на территории промзоны в Екатеринбурге. С места эвакуированы 10 человек, техника и девять газовых баллонов. Об этом заявили в Telegram-канале ГУ МЧС России по Свердловской области. Ранее сообщалось, что площадь возгорания составляет 300 квадратных метров. «Огнем повреждены деревянные поддоны на открытой площадке и ангар. Под воздействием высокой температуры произошло частичное обрушение кровли и стены ангара», - сказано в сообщении. © mchs66, Telegram По последней информации, к тушению пожара привлечены 37 человек личного состава, 15 единиц пожарно-спасательной техники. О пострадавших в результате происшествия не сообщается. © mchs66, Telegram Ранее сообщалось, что в селе Чесноково Михайловского района Амурской области произошел крупный пожар на территории одного из фермерских хозяйств. По данным спасателей, огонь уничтожил восемь комбайнов, четыре трактора, два посевных комплекса и погрузчика и пять автомобилей. Пожар тушили около часа. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика