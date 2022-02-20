Сильный пожар уничтожил 21 единицу сельхозтехники в Амурской области

В селе Чесноково Михайловского района Амурской области произошел крупный пожар на территории одного из фермерских хозяйств, сообщили в Амурском центре ГЗ и ПБ.



«По прибытии было обнаружено сильное горение сельскохозяйственной техники, которая находилась под навесом на территории КФХ. Огнеборцы сразу приступили к тушению и одновременно запросили помощь. К ним выехали дополнительные пожарные подразделения из сел Поярково и Новочесноково. Всего на пожаре работало девять человек и три автоцистерны», - говорится в сообщении.



По данным спасателей огонь уничтожил 8 комбайнов, 4 трактора, два посевных комплекса и погрузчика и пять автомобилей. Пожар тушили около часа.



Сообщается, что предварительная причина ЧП - поджог.



Ранее четыре человека погибли в результате пожара в Красноярском крае в городе Ачинск.