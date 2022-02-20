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Сильный пожар уничтожил 21 единицу сельхозтехники в Амурской области

Алиса Кононенко
08:17 20.02.2022
Пожарным удалось спасти сельхозтехнику на сумму около 30 млн. рублей.
© Видео: amurskiespasateli/Instagram © Фото: amurskiespasateli, Instagram
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В селе Чесноково Михайловского района Амурской области произошел крупный пожар на территории одного из фермерских хозяйств, сообщили в Амурском центре ГЗ и ПБ.
 

«По прибытии было обнаружено сильное горение сельскохозяйственной техники, которая находилась под навесом на территории КФХ. Огнеборцы сразу приступили к тушению и одновременно запросили помощь. К ним выехали дополнительные пожарные подразделения из сел Поярково и Новочесноково. Всего на пожаре работало девять человек и три автоцистерны», - говорится в сообщении.  
 

По данным спасателей огонь уничтожил 8 комбайнов, 4 трактора, два посевных комплекса и погрузчика и пять автомобилей. Пожар тушили около часа.
 
Сообщается, что предварительная причина ЧП - поджог.
 
Ранее четыре человека погибли в результате пожара в Красноярском крае в городе Ачинск.  

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