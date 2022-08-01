Премьер Сербии обвинила Курти в эскалации ситуации в Косове

В Сербии заявили, что Курти довел ситуацию в Косове до эскалации своими постоянными провокациями .

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Постоянные провокации со стороны премьер-министра непризнанного государства Косово Альбина Курти привели к эскалации ситуации на территории Косова и Метохии. Соответствующее мнение высказала сербский премьер Ана Брнабич.

Она отметила, что к обострению подводили многочисленные решения лидера Косова, такие как запрет проводить выборы в Косове и Метохии, лишением сербов права голоса и отказом соблюдать Брюссельские соглашения. Кроме того, со Приштина, как заметила Брнабич, регулярно выборочно и заведомо неверно толковала заключенные ранее дипломатические соглашения.

«Курти - человек, единственной политикой которого являются постоянное насилие и провокации», - указала глава правительства Сербии в беседе с агентством Tanjug.

Ана Брнабич обратила внимание, что Белград в свою очередь всегда выступал исключительно за мирное разрешение ситуации и следование всем международным соглашениям.