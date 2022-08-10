Представитель МИД КНР показал карту военных объектов США в Азии
В ведомстве высмеяли обвинения Штатов в сторону Китая.
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Представитель китайского МИД Чжао Лицзянь опубликовал карты с расположением военных объектов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Таким образом в ведомстве отреагировали на заявления США в сторону Китая на фоне напряженности вокруг Тайваня.
«США поднимают шум по поводу "военного окружения" Китаем, когда сами делают вот это», - написал Чжао Лицзянь в Twitter.
К посту он прикрепил карту со множеством отмеченных на ней военных объектов Соединенных Штатов в Азии.
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