Представитель МИД КНР показал карту военных объектов США в Азии

© Фото: WhisperToMe, CC0, Wikimedia

Представитель китайского МИД Чжао Лицзянь опубликовал карты с расположением военных объектов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Таким образом в ведомстве отреагировали на заявления США в сторону Китая на фоне напряженности вокруг Тайваня.

«США поднимают шум по поводу "военного окружения" Китаем, когда сами делают вот это», - написал Чжао Лицзянь в Twitter.

К посту он прикрепил карту со множеством отмеченных на ней военных объектов Соединенных Штатов в Азии.