«Ощущаю чувство гордости»: герой спецоперации на Украине поделился впечатлениями от своей награды
Участник спецоперации на Украине Сергей Каспрук поделился своими впечатлениями после вручения медали «Золотая звезда» Героя России. Военнослужащий подчеркнул, что гордится своим боевым коллективом и тем, что был удостоен такой высокой награды.
«Ощущаю чувство гордости за свой боевой коллектив. Если бы не он, то я бы не был удостоен столь высокой награды. Это наша общая работа. Мой отец тоже был военным вертолетчиком. За подвиги, проявленные при выполнении интернационального долга в Афганистане, он неоднократно представлялся к высоким государственным наградам. Горжусь, что и я был удостоен высокой награды», - рассказал Каспрук.
Напомним, сегодня, 10 августа, Министр обороны России Сергей Шойгу вручил медали «Золотая звезда» участникам специальной операции на Украине. Вручение высших государственных наград состоялось в Национальном центре управления обороной. Глава военного ведомства поблагодарил получивших награды за самоотверженность, которую они проявили в ходе спецоперации.
Материал подготовили Виктория Ивашечкина и Николай Баранов