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«Ощущаю чувство гордости»: герой спецоперации на Украине поделился впечатлениями от своей награды

23:30 10.08.2022
Сергей Каспрук рассказал, что его отец также был военным вертолетчиком, который неоднократно представлялся к государственным наградам.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Участник спецоперации на Украине Сергей Каспрук поделился своими впечатлениями после вручения медали «Золотая звезда» Героя России. Военнослужащий подчеркнул, что гордится своим боевым коллективом и тем, что был удостоен такой высокой награды.

«Ощущаю чувство гордости за свой боевой коллектив. Если бы не он, то я бы не был удостоен столь высокой награды. Это наша общая работа. Мой отец тоже был военным вертолетчиком. За подвиги, проявленные при выполнении интернационального долга в Афганистане, он неоднократно представлялся к высоким государственным наградам. Горжусь, что и я был удостоен высокой награды», - рассказал Каспрук.

Напомним, сегодня, 10 августа, Министр обороны России Сергей Шойгу вручил медали «Золотая звезда» участникам специальной операции на Украине. Вручение высших государственных наград состоялось в Национальном центре управления обороной. Глава военного ведомства поблагодарил получивших награды за самоотверженность, которую они проявили в ходе спецоперации.

Материал подготовили Виктория Ивашечкина и Николай Баранов

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