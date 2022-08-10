Минобороны: за сутки Россия передала более 470 тонн гумпомощи жителям Донбасса

Михаил Мизинцев отметил, что в республики Донбасса и на Украину со 2 марта этого года доставлено более 53 тысяч тонн гуманитарных грузов, при этом проведено почти полторы тысячи гуманитарных акций.

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За прошедшие сутки Российская Федерация провела четыре гуманитарные акции в ДНР, ЛНР, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирным жителям передали более 470 тонн гумпомощи. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Десятого августа 2022 года проводится пять гуманитарных акций в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передается 426,9 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания», - сказал он.

Начальник НЦУО отметил, что в республики Донбасса и на Украину со 2 марта этого года доставлено более 53 тысяч тонн гуманитарных грузов, при этом проведено 1 429 акций.

Накануне стало известно, что волонтеры доставили тысячу продовольственных наборов жителям села Вознесенска Запорожской области. Пакеты сформировали прямо на пунктах выдачи, куда местные жители начинают приходить с раннего утра. Получают на себя и своих близких, отстояв длинную очередь. Выдача гумпомощи осуществляется по спискам.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.