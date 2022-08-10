«Не боялись ничего»: сотрудники предприятий ЛНР рассказали о работе иностранным журналистам

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Крупнейшая шахта Донбасса «Должанская-капитальная» даже сейчас за сутки производит около 1500 тонн угля, несмотря на то, что треть сотрудников шахты ушли на фронт. Построили эти капитальные строения в 80-х годах. С тех пор выработали всего два пласта из пяти. Так что впереди - еще много работы.

Журналисты из Китая, Германии, Италии, Нидерландов, других стран Европы и Азии выехали в половину третьего ночи на автобусе из Ростова-на-Дону, чтобы успеть к началу смены.

Чаще всего спрашивают, как изменилась жизнь с начала спецоперации. У каждого по-своему. Если до боевых действий шахта работала в четыре смены, то теперь пришлось сократить до двух. Некоторые сотрудники ушли на передовую добровольцами. Те, кто остался, тем не менее смогли удержать объемы производства на почти прежних показателях.

Журналистов проводят по нескольким цехам. Рабочие не останавливают работу.

«Развитие шахты не остановилось. Несмотря на то, что в 14-м году у нас были трудности, связанные с оттоком кадров, с проблемами сбыта угля, руководством шахты и города было принято решение, что добыча угля должна продолжаться», - говорит главный инженер шахты Роман Беловол.

По его словам, по самым скромным прогнозам, работать с показателями в миллион тонн угля в год можно еще 40 лет.

Шахта давала работу полутора тысячам жителей Свердловска - города на Донбассе. Сейчас 430 из них защищают родную республику на передовой.

«Я был обеспокоен тем, что здесь происходит. У меня есть друзья, которые живут здесь с 2014 года, и я общался с ними до того, как приехал сюда. Когда я приехал и увидел, как люди живут здесь на самом деле, я начал лучше понимать ситуацию. Людей надо избавить от страданий из-за всей этой ситуации, нам, в западных странах надо задуматься над этим», - отмечает журналист из Италии Даниэле Делл Орко.

Следующая точка пресс-тура - у недавно освобожденного города Беловодска. Практически через всю луганщину, среди подсолнуховых полей, 240 километров пути. Это маслодельный завод, на котором даже во время боевых действий не останавливалось производство.

«Выходили и работали, не боялись ничего. Продукцию надо было производить. Молоко у людей брать, чтобы не пропадало», - рассказывает сотрудница Беловодского маслодельного завода Оксана Моисеенко.

Китайский журналист Лю Юйгуан приехал на Донбасс 25 февраля, за это время успел побывать в нескольких городах в зоне боевых действий.

«Смотрел Мариуполь. Смотрел Лисичанск - там вообще человек три годика умер от прилета с украинской позиции... А сейчас я здесь, у молокозавода, и мне чего-то так хорошо. Как в Москве, в Подмосковье. Я считаю, у народа, у них желание такой жизни», - отмечает он.

Сейчас продукции завода хватает не только на Беловодский район, но и на соседние области в Луганской Народной Республике.