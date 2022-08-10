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Песков: страны, отрицающие Россию, переходят грани разумного

Максим Крюков
22:22 10.08.2022
Пресс-секретарь российского президента прокомментировал решение властей Литвы о лишении фигуристов Повиласа Ванагаса и Маргариты Дробязко государственной награды из-за их участия в российском шоу.
Песков: страны, отрицающие Россию, переходят грани разумного
© Фото: Kremlin Pool, Global Look Press
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Многие западные страны переходят грани разумного, когда пытаются отрицать Россию, это невозможно сделать. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решение властей Литвы о лишении фигуристов Повиласа Ванагаса и Маргариты Дробязко государственной награды из-за их участия в одном из российских шоу.

«Действительно мы видим, что очень многие страны, ну, переходят какие-то границы разумного. Ну, можно ли отрицать Чайковского - нельзя. Можно ли отрицать Россию - нельзя. Хотите, не хотите - это просто невозможно», - сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Накануне представитель Кремля заявил, что любые попытки изолировать россиян не имеют перспектив, «душок» у таких инициатив не очень хороший. По словам Дмитрия Пескова, страны, которые пытаются наказать Россию, уже активно платят за это по счетам.

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