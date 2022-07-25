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Группа лжематерей похитила 20 миллионов рублей выплат на Дальнем Востоке

Сергей Лебедев
06:15 25.07.2022
Женщины врали о рождении детей и получали от государства материнский капитал.
Группа лжематерей похитила 20 миллионов рублей выплат на Дальнем Востоке
© Фото: Владимир Астапкович РИА Новости
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В Хабаровском крае более двух десятков женщин подозревают в незаконном получении материнских капиталов и пособий за рождение детей в размере более 20 миллионов рублей. По версии следствия, преступную группу организовала 39-летняя местная жительница вместе с 37-летней подельницей.

В региональном управлении МВД рассказали, что мошенницы находили женщин, которые обращались в отделы ЗАГСа за получением свидетельств о рождении якобы существующих детей. При этом организаторы преступной группировки представлялись свидетелями, подтверждающими факт появления на свет малышей. Большую часть полученных средств фиктивные роженицы отдавали организаторам незаконной схемы.

Следствию удалось установить 23 преступных эпизода. Уточняется, что преступная группировка функционировала с января 2020 по ноябрь 2021 года. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Организаторы преступной группы заключили досудебное соглашение и находятся под подпиской о невыезде.

Напомним, на днях в мошенничестве обвинили проректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ Ивана Федотова. Его отправили до 7 августа под домашний арест.

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