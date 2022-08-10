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Управляемый удар: кадры работы «Мста-С» с высокоточным снарядом «Краснополь»

05:01 10.08.2022
Противник во время удара находится под постоянным огневым натиском.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Батарея самоходных гаубиц «Мста-С» Западного военного округа (ЗВО) методично обрабатывает позиции в том числе в глубине линии обороны противника. Способна бить почти на три десятка километров. До позиций ВСУ куда меньше.

Выстрел. Огонь по противнику ведут самоходные артиллерийские установки. Поражение гарантировано, применяется управляемый снаряд «Краснополь».

Разведка обнаружила укрепленный опорный пункт противника в черте населенного пункта. «Краснополь» применяют, можно сказать, по особым случаям.

Снаряд летит практически по указке. На кадрах цель подсвечивается лазерным целеуказателем с беспилотного летательного аппарата. Установленная на снаряде головка самонаведения принимает отраженный сигнал. Точность попадания ювелирная. Излюбленная тактика ВСУ, прикрываться домами мирных жителей, становится бессмысленной.

Куда чаще используются обычные осколочно-фугасные боеприпасы. Для поражения живой силы, бронетехники и артиллерии. Противник под постоянным огневым натиском. На одной позиции батареи самоходных установок надолго не задерживаются, меняют каждые 10 - 15 минут. Чтобы уйти от ответного удара.

Накануне Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы самоходных артиллерийских установок 2С23 «Нона-СВК» горной мотострелковой бригады Центрального военного округа на Украине.

Экипажи самоходных 120-мм минометов совершили марш на огневые позиции и после проведения прицеливания поразили опорные пункты, бронетехнику и живую силу ВСУ.

Материал подготовили Виктория Ивашечкина, Павел Кольцов, Николай Баранов.

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