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Десант в деле: кадры боевой работы разведгруппы ВДВ на Украине

06:10 11.08.2022
В ходе разведывательно-поисковых действий военные обнаружили опорный пункт ВСУ.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевой работы десантников. В ходе разведывательно-поисковых действий военные обнаружили опорный пункт ВСУ.

Командиром роты было принято решение спешиться с боевых машин и стремительно атаковать националистов. При поддержке огнем из штатного вооружения БМД и противотанкового ракетного комплекса десантники вытеснили радикалов с занимаемых позиций.

При этом российским военным удалось уничтожить две единицы бронированной техники. Также ликвидированы десять националистов.

«В бою подчиненные действуют уверенно, проявляя разумную инициативу. Моральный настрой боевой! Будем идти до конца, до окончательной победы», - рассказал командир разведывательной роты Данил.

Напомним, ранее Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы расчетов зенитно-ракетных комплексов «Оса» отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в ходе спецоперации на Украине.

Расчеты в круглосуточном режиме осуществляют противовоздушное прикрытие подразделений ВС РФ. Возможности комплекса позволяют им обеспечивать надежную защиту войск в ходе совершения марша, наведения переправ, а также осуществлять прикрытие огневых позиций артиллеристов, эффективно вести борьбу с беспилотниками.

Материал подготовили Сергей Лебедев, Николай Баранов. 

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