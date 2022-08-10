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Глава МАГАТЭ выступит с обращением к Совбезу ООН по поводу Запорожской АЭС 11 августа

Максим Крюков
20:28 10.08.2022
ООН пригласила Рафаэля Гросси обратиться к Совбезу по видеосвязи.
Глава МАГАТЭ выступит с обращением к Совбезу ООН по поводу Запорожской АЭС 11 августа
© Фото: Lev Radin, Keystone Press Agency, Global Look Press
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В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердили информацию, что глава организации Рафаэль Гросси 11 августа выступит с обращением к Совбезу ООН в связи со сложившейся ситуацией на Запорожской АЭС. Об этом агентство сообщило на своем официальном сайте.

«Я приветствую возможность проинформировать Совет. Крайне важно присутствие МАГАТЭ на станции для помощи в снижении опасности возможной ядерной катастрофы», - приводятся слова Гросси МАГАТЭ в опубликованном пресс-релизе.

Отмечается, что ООН пригласила Рафаэля Гросси обратиться к Совбезу по видеосвязи.

Сегодня стало известно, что глава МАГАТЭ выйдет из отпуска ради выступления в СБ ООН с докладом по Запорожской АЭС. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Дипломат добавил, что позиция стран Запада, требующих передать Украине контроль над станцией, ненормальна.

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