Глава МАГАТЭ выступит с обращением к Совбезу ООН по поводу Запорожской АЭС 11 августа
В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердили информацию, что глава организации Рафаэль Гросси 11 августа выступит с обращением к Совбезу ООН в связи со сложившейся ситуацией на Запорожской АЭС. Об этом агентство сообщило на своем официальном сайте.
«Я приветствую возможность проинформировать Совет. Крайне важно присутствие МАГАТЭ на станции для помощи в снижении опасности возможной ядерной катастрофы», - приводятся слова Гросси МАГАТЭ в опубликованном пресс-релизе.
Отмечается, что ООН пригласила Рафаэля Гросси обратиться к Совбезу по видеосвязи.
Сегодня стало известно, что глава МАГАТЭ выйдет из отпуска ради выступления в СБ ООН с докладом по Запорожской АЭС. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Дипломат добавил, что позиция стран Запада, требующих передать Украине контроль над станцией, ненормальна.