Глава МАГАТЭ выйдет из отпуска ради выступления в СБ ООН с докладом по ЗАЭС

Об этом сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси решил прервать отпуск, чтобы принять участие в созываемом Россией заседании Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Запорожской АЭС. Ожидается, что он выступит с собственным докладом.

«Я связался с коллегами из секретариата МАГАТЭ. Они подтвердили, что господин Гросси, понимая значимость этого мероприятия, имею в виду завтрашнее заседание Совета Безопасности, видимо, решил прервать отпуск и, видимо, будет выступать в Совете Безопасности с докладом», - рассказал в эфире телеканала «Россия 24» постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Дипломат добавил, что позиция стран Запада, требующих передать Украине контроль над станцией, ненормальна. Также Михаил Ульянов надеется на отсутствие препятствий со стороны ООН новой миссии на Запорожской АЭС. Отправку экспертов планирую обсудить на встрече Совета Безопасности.

Напомним, ранее Россия запросила заседание Совбеза из-за обстрелов Украиной атомной станции. Его проведение назначили на 11 августа.