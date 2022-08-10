В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Глава МАГАТЭ выйдет из отпуска ради выступления в СБ ООН с докладом по ЗАЭС

Сергей Лебедев
16:15 10.08.2022
Об этом сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Глава МАГАТЭ выйдет из отпуска ради выступления в СБ ООН с докладом по ЗАЭС
© Фото: РИА Новости
Читайте нас на:

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси решил прервать отпуск, чтобы принять участие в созываемом Россией заседании Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Запорожской АЭС. Ожидается, что он выступит с собственным докладом.

«Я связался с коллегами из секретариата МАГАТЭ. Они подтвердили, что господин Гросси, понимая значимость этого мероприятия, имею в виду завтрашнее заседание Совета Безопасности, видимо, решил прервать отпуск и, видимо, будет выступать в Совете Безопасности с докладом», - рассказал в эфире телеканала «Россия 24» постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Дипломат добавил, что позиция стран Запада, требующих передать Украине контроль над станцией, ненормальна. Также Михаил Ульянов надеется на отсутствие препятствий со стороны ООН новой миссии на Запорожской АЭС. Отправку экспертов планирую обсудить на встрече Совета Безопасности.

Напомним, ранее Россия запросила заседание Совбеза из-за обстрелов Украиной атомной станции. Его проведение назначили на 11 августа.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:58 В стране и мире
Посол КНР заявил, что Китай не позволит США жить «по законам джунглей» в международных отношениях
15:51 В стране и мире
Гендиректора фирмы, сотрудники которой утонули в коллекторе в Люблино, заключили под домашний арест
14:40 В стране и мире
ЕС обсуждает вопрос о прекращении выдачи шенгенских виз россиянам
13:57 Армия
Видео
МО РФ: в X Московской конференции по безопасности примет участие от 35 министров обороны
12:51 В стране и мире
Венгрия и Словакия заплатили Украине за транзит российской нефти
Популярное
Видео
МО РФ: батальон 14-й мехбригады ВСУ самовольно покинул позиции в ходе наступления ВС РФ
Минобороны: ВСУ заминировали автомобильный мост в Запорожской области для обвинения РФ в его подрыве
МО РФ: обстрелы ВСУ Запорожской АЭС создают угрозу ядерной безопасности Европы
Видео
Саудовский дипломат умер на конференции после слов «Где бы вы ни были, смерть настигнет вас»
МО: ВСУ развернули минометы в пригороде Славянска и планируют обстрелять беженцев
Видео
МО РФ: в Днепропетровской области уничтожено более 80 наемников «Иностранного легиона»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.