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Названы страны, где принимают карту «Мир»

Алиса Краузе
01:48 07.08.2022
Россиянам рассказали, в какие страны можно отправляться с рублями.
Названы страны, где принимают карту «Мир»
© Фото: Nikolay Gyngazov Global Look Press
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Туристы из РФ могут смело отправляться в Турцию с банковской картой «Мир» в кошельке. На территории страны сегодня с картами российской платежной системы работают несколько банков.

Об этом рассказал директор Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь"» Александр Осауленко. Специалист уточнил, что при снятии наличных денег может присутствовать различная комиссия, однако о заоблачном проценте речи не идет.

Помимо этого, в других государствах существует возможность обмена рублей на местную валюту. К примеру, это практикуют в популярных у россиян ОАЭ и Египте, хотя курс может быть достаточно высоким.

Хуже дела идут в Европе, но индивидуальные решения и там удается найти. Тем не менее, имея при себе рубли, удобнее все же выбирать для визита одну из стран постсоветского пространства. Там российская валюта принимается.

«Что касается карты "Мир", то уже большим количеством стран заявлено, что идет работа над тем, чтобы карта принималась массово», - заметил Осауленко в интервью «360».

Так, уже к осени планируют обеспечить возможность приема карты «Мир» в Индонезии, Таиланде, Вьетнаме, Малайзии и Египте. Однако эксперт посоветовал туристам, организовывающим отдых с привлечением агентств, постараться оплатить все на родине, чтобы за границей не допускать лишних трат.

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