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Полтора гектара одним залпом: кадры боевой работы РСЗО «Град» в ходе спецоперации

05:25 11.08.2022
В ходе ракетного удара был уничтожен заглубленный склад, позиция средств радиоэлектронной борьбы и пять машин подвоза боеприпасов для 155-мм гаубиц М777 американского производства.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры боевой работы реактивных систем залпового огня «Град» самоходного артиллерийского полка Центрального военного округа (ЦВО) в зоне проведения специальной военной операции.

Совершив скоростной марш на стартовые позиции из района боевого дежурства, артиллеристы ЦВО развернули и навели РСЗО по украинским националистам, место дислокации которых было передано беспилотной авиацией российских войск. В ходе ракетного удара был уничтожен заглубленный склад, позиция средств радиоэлектронной борьбы и пять машин подвоза боеприпасов для 155-мм гаубиц М777 американского производства.

«Мы можем очень быстро приехать, отработать и также очень быстро уехать. 20 секунд - весь пакет отрабатывается. И сразу же покидаем огневую позицию. "Град" - это площадное оружие, грубо говоря, полтора гектара одной такой машиной мы поражаем», - рассказал старший офицер батареи позывной «Атлант».

Завершив огневое уничтожение противника, расчет сменил позицию, избежав возможного ответного огня.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня «Град» Южного военного округа (ЮВО) при выполнении огневых задач по уничтожению позиций ВСУ в ходе специальной военной операции. Батарея получила данные средств артиллерийской разведки и расчетов беспилотных летательных аппаратов, осуществила выдвижение, занятие огневой позиции и нанесение удара по выявленным огневым позициям ВСУ.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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