Басурин: военные НМ ДНР ведут бои в промзоне Соледара и Артемовска

Он отметил, что в Авдеевку никто не собирается входить, силы ДНР окружают город. У ВСУ останется выбор - сложить оружие или погибнуть.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Алексей Куденко, РИА Новости

Бойцы Народной милиции Донецкой Народной Республики зашли в промзону Соледара и Артемовска, там идут бои с украинскими военными. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин во время пресс-тура с иностранными журналистами.

«На данный момент в Соледаре и в Артемовске мы зашли в черту города, в промзону, в которой идут бои», - сказал он.

Он отметил, что в Авдеевку никто не собирается входить, силы ДНР окружают город. У ВСУ останется выбор - сложить оружие или погибнуть. Кроме того, Басурин сообщил, что район поселка Пески пока не контролируется в полном объеме, а Марьинка находится под контролем на 2/3 территории, также началось определенное продвижение на севере Горловки в районе Зайцево.

Ранее «Звезда» показала, как артиллеристы ЛНР громят украинские войска в районе Соледара. За каждым залпом стоит целая цепь расчетов: получение координат цели, поправка на ветер, топография. И ночью и днем артиллеристы Луганской Народной Республики обрушивают на Соледарское направление всю мощь своих орудий.