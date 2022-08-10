Минздрав РФ продлил срок годности вакцин «Спутник V» от коронавируса

В ведомстве подчеркнули, что информация о более коротком сроке годности, которая указана на упаковке вакцины, произведенной до принятия решения о продлении срока, не является признаком того, что препарат является просроченным.

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Министерство здравоохранения Российской Федерации продлило срок годности вакцин от COVID-19 «Спутник V» от полугода до года в зависимости от производителя препарата. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Сроки годности вакцин "Спутник V" для профилактики новой коронавирусной инфекции были продлены и составляют от 6 месяцев до 1 года для препаратов разных производителей. Соответствующие изменения внесены в инструкцию по медицинскому применению вакцины», - передает сообщение Минздрава ТАСС.

Отмечается, что информация о более коротком сроке годности, которая указана на упаковке вакцины, произведенной до принятия решения ведомства о продлении срока, не является признаком того, что препарат является просроченным.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о возможном возврате обязательной вакцинации из-за роста заболеваемости COVID-19. В Кремле постоянно мониторят ситуацию с распространением коронавирусной инфекции и готовы вернуться к обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан.