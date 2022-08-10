Ад на Земле: на юго-западе Франции бушует мощный лесной пожар

На борьбу с лесным пожаром брошены более 1 000 пожарных, девять самолетов и два вертолета.

© Видео: meteo60, Twitter © Фото: meteo60, Twitter

Сильнейший лесной пожар бушует на юго-западе Франции.

Как передает агентство Associated Press, в регионе Жиронда и соседних Ландах сгорело более 60 квадратных километров. Пламя уничтожило 16 домов и вынудило эвакуировать около 6 000 человек.

Сообщается, что на борьбу с огненной стихией брошены более 1 000 пожарных, девять самолетов и два вертолета. Как передает агентство, ситуация на юго-западе Франции осложняется жарой и сильной засухой.

На видео, опубликованных очевидцами, можно увидеть, как пламя буквально перекрывает небо над горящим лесом на юго-западе Франции.

На этой неделе Франция находится в разгаре четвертой волны жары в этом году и с самой сильной засухой за всю историю наблюдений. Согласно данным агентства, ожидается, что температура на юге страны достигнет 40 градусов.