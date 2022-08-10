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Ад на Земле: на юго-западе Франции бушует мощный лесной пожар

Игнат Далакян
18:40 10.08.2022
На борьбу с лесным пожаром брошены более 1 000 пожарных, девять самолетов и два вертолета.
© Видео: meteo60, Twitter © Фото: meteo60, Twitter
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Сильнейший лесной пожар бушует на юго-западе Франции.

Как передает агентство Associated Press, в регионе Жиронда и соседних Ландах сгорело более 60 квадратных километров. Пламя уничтожило 16 домов и вынудило эвакуировать около 6 000 человек.

Сообщается, что на борьбу с огненной стихией брошены более 1 000 пожарных, девять самолетов и два вертолета. Как передает агентство, ситуация на юго-западе Франции осложняется жарой и сильной засухой.

На видео, опубликованных очевидцами, можно увидеть, как пламя буквально перекрывает небо над горящим лесом на юго-западе Франции.

На этой неделе Франция находится в разгаре четвертой волны жары в этом году и с самой сильной засухой за всю историю наблюдений. Согласно данным агентства, ожидается, что температура на юге страны достигнет 40 градусов.

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