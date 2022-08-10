В Италии впервые расследуют дело против наемника, участвующего в боях на Украине

Агентство ANSA подчеркивает, что по итальянскому законодательству за участие в боевых действиях в качестве наемника предусмотрено наказание от двух до семи лет тюрьмы.

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Специальное региональное управление по борьбе с мафией и терроризмом в итальянском городе Генуя начало расследование в отношении предполагаемого итальянского наемника, принимавшего участие в военных действиях на Украине. Об этом сообщает агентство ANSA, отмечая, что это первое подобное расследование в Италии.

По информации источника, в качестве наемника на Украину поехал 19-летний Кевин Кьяппалоне, который вступил в международное добровольческое воинское подразделение Интернациональный легион территориальной обороны Украины.

Поводом для расследования послужило интервью молодого человека изданию «Панорама», в котором он заявил о намерении поехать защищать Украину от «операции по денацификации». ANSA отмечает, что Кевин разделяет крайне правую идеологию неофашистского объединения в Италии.

В мае не имеющий опыта и военной подготовки парень отправился на Украину через границу с Польшей. После прохождения курса обучения он отправился воевать на стороне Украины в Донбасс. Агентство подчеркивает, что по итальянскому законодательству за участие в боевых действиях в качестве наемника предусмотрено наказание от двух до семи лет тюрьмы.

Ранее стало известно, что пятерых иностранных наемников, граждан Хорватии, Швеции, а также поданных Великобритании, будут судить в ДНР по обвинению в участии в военных действиях на стороне вооруженных формирований Украины. За преступления в условиях военного времени законом предусмотрена возможность назначения судом наказания в виде пожизненного лишения свободы или смертной казни, заключили в пресс-службе генпрокуратуры ДНР.