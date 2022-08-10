Горы, закаты и лучшие блюда: как команда РФ проходит карантин в Венесуэле перед АрМИ

Карантин с красивейшими видами. Из номеров отеля - панорама на весь Баркисимето. В центре много новых зданий. На дорогах совсем нет пробок. Сверху видно, что рядом постоянно дежурят медики. А еще расставлены полицейские патрули. Безопасности делегаций здесь уделяют особое внимание.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Команды, участвующие в международном конкурсе Армейских международных игр «Снайперский рубеж», до начала тренировок коротают дни в венесуэльской гостинице. По правилам принимающей стороны, все обязаны пройти коронавирусный карантин. Как живут, что едят и чем занимаются в отеле военнослужащие, наблюдала Виктория Косогляденко.

Карантин с красивейшими видами. Из номеров отеля - панорама на весь Баркисимето. В центре много новых зданий. На дорогах совсем нет пробок. Сверху видно, что рядом постоянно дежурят медики. А еще расставлены полицейские патрули. Безопасности делегаций здесь уделяют особое внимание.

«Баркисимето - главный город венесуэльского штата Лара. Это центральный регион страны, здесь нет океана рядом. Но от этого место вовсе не теряет в привлекательности. Город со всех сторон окружен горами. Даже в сочетании с современными высотками выглядит очень гармонично и живописно», - прокомментировала корреспондент.

А еще про Баркисимето говорят «город закатов». Они здесь никогда не повторяются. Не повторяются и блюда в меню ресторана, где готовят для участников Армейских игр. Старший администратор зала сеньор Архэнез советует попробовать каждое.

«Хотим предложить вам самые вкусные наши деликатесы. Вот тут соус по особому рецепту. Красиво так, что сразу слюнки текут. А тут смотрите что. Так аппетитно, ну как не попробовать?» - подразнил съемочную группу Архэнэз.

Представители венесуэльской сборной тоже советуют не ограничиваться в выборе блюд. Объясняют это поговорками.

«Я проголодался и очень хочу перекусить. А как известно, "голодная лошадь медленно бредет". Давайте обедать!» - заметил венесуэльский участник конкурса.

А вот тренеры и диетологи нашей сборной и белорусской команды за питанием участников следят. Чтобы на тарелках не было ничего лишнего.

Пока вид из номера командам заменяют прогулки по городу. А полноценные тренировки на карантине заменяют пробежки по лестнице - до самого верхнего этажа. Чтобы не потерять форму, такую разминку проводят несколько раз в день.

Ограничений, связанных с COVID-19, в Венесуэле уже меньше, чем в разгар пандемии. Эпидемия здесь только сейчас сходит на нет. И, кстати, большинство граждан привиты российским «Спутником».

Здесь очень следят за здоровьем конкурсантов. Тесты ПЦР вся делегация сдавала перед вылетом из России. Потом еще раз по прибытии. И вот сейчас, пока команды на карантин, будет еще несколько проверок.

Первые результаты еще раз подтвердили, что пробы у всех отрицательные. Так что карантин продлевать не будут. Совсем скоро команды приступят к полноценным тренировкам.

Ранее сообщалось, что военные из Зимбабве спели песни по дороге на конкурс АрМИ в Казахстане.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов