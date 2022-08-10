Армия Армия арми-2022 ТЕГИ

Горы, закаты и лучшие блюда: как команда РФ проходит карантин в Венесуэле перед АрМИ

Виктория Косогляденко
18:37 10.08.2022
Карантин с красивейшими видами. Из номеров отеля - панорама на весь Баркисимето. В центре много новых зданий. На дорогах совсем нет пробок. Сверху видно, что рядом постоянно дежурят медики. А еще расставлены полицейские патрули. Безопасности делегаций здесь уделяют особое внимание.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Команды, участвующие в международном конкурсе Армейских международных игр «Снайперский рубеж», до начала тренировок коротают дни в венесуэльской гостинице. По правилам принимающей стороны, все обязаны пройти коронавирусный карантин. Как живут, что едят и чем занимаются в отеле военнослужащие, наблюдала Виктория Косогляденко.

Карантин с красивейшими видами. Из номеров отеля - панорама на весь Баркисимето. В центре много новых зданий. На дорогах совсем нет пробок. Сверху видно, что рядом постоянно дежурят медики. А еще расставлены полицейские патрули. Безопасности делегаций здесь уделяют особое внимание.

«Баркисимето - главный город венесуэльского штата Лара. Это центральный регион страны, здесь нет океана рядом. Но от этого место вовсе не теряет в привлекательности. Город со всех сторон окружен горами. Даже в сочетании с современными высотками выглядит очень гармонично и живописно», - прокомментировала корреспондент.

А еще про Баркисимето говорят «город закатов». Они здесь никогда не повторяются. Не повторяются и блюда в меню ресторана, где готовят для участников Армейских игр. Старший администратор зала сеньор Архэнез советует попробовать каждое.

«Хотим предложить вам самые вкусные наши деликатесы. Вот тут соус по особому рецепту. Красиво так, что сразу слюнки текут. А тут смотрите что. Так аппетитно, ну как не попробовать?» - подразнил съемочную группу Архэнэз.

Представители венесуэльской сборной тоже советуют не ограничиваться в выборе блюд. Объясняют это поговорками.

«Я проголодался и очень хочу перекусить. А как известно, "голодная лошадь медленно бредет". Давайте обедать!» - заметил венесуэльский участник конкурса. 

А вот тренеры и диетологи нашей сборной и белорусской команды за питанием участников следят. Чтобы на тарелках не было ничего лишнего.

Пока вид из номера командам заменяют прогулки по городу. А полноценные тренировки на карантине заменяют пробежки по лестнице - до самого верхнего этажа. Чтобы не потерять форму, такую разминку проводят несколько раз в день.

Ограничений, связанных с COVID-19, в Венесуэле уже меньше, чем в разгар пандемии. Эпидемия здесь только сейчас сходит на нет. И, кстати, большинство граждан привиты российским «Спутником».

Здесь очень следят за здоровьем конкурсантов. Тесты ПЦР вся делегация сдавала перед вылетом из России. Потом еще раз по прибытии. И вот сейчас, пока команды на карантин, будет еще несколько проверок.

Первые результаты еще раз подтвердили, что пробы у всех отрицательные. Так что карантин продлевать не будут. Совсем скоро команды приступят к полноценным тренировкам.

Ранее сообщалось, что военные из Зимбабве спели песни по дороге на конкурс АрМИ в Казахстане.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:48 Армия
Видео
«Стоять надо до конца»: герой спецоперации на Украине рассказал о своем подвиге
18:05 В стране и мире
В Италии впервые расследуют дело против наемника, участвующего в боях на Украине
17:52 В стране и мире
Путин обсудил с главой Мали поставки продовольствия, удобрений и топлива из РФ
17:40 В стране и мире
Военнослужащие ВС Польши начали осваивать американские танки Abrams
17:37 Вопросы истории
Видео
На Саур-Могилу в ДНР для установки привезли скульптуру солдата Победы
Популярное
Видео
МО РФ: батальон 14-й мехбригады ВСУ самовольно покинул позиции в ходе наступления ВС РФ
Минобороны: ВСУ заминировали автомобильный мост в Запорожской области для обвинения РФ в его подрыве
МО РФ: обстрелы ВСУ Запорожской АЭС создают угрозу ядерной безопасности Европы
Видео
Саудовский дипломат умер на конференции после слов «Где бы вы ни были, смерть настигнет вас»
МО: ВСУ развернули минометы в пригороде Славянска и планируют обстрелять беженцев
Видео
МО РФ: в Днепропетровской области уничтожено более 80 наемников «Иностранного легиона»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.