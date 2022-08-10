Боевой клич: военные из Зимбабве спели песни по дороге на конкурс АрМИ в Казахстане

Представитель команды майор Ньемба Пфунай заявил, что африканский минометный расчет подготовился к Играм.

© Видео: пресс-центр Армейских международных игр © Фото: пресс-центр Армейских международных игр

Команда из Зимбабве с победным настроем прибыла на международный конкурс минометных расчетов «Мастера артиллерийского огня», который стартует в городе Нур-Султан в Казахстане 13 августа.

По дороге на полигон Гвардейский военнослужащие исполнили различные песни для поднятия боевого духа. При преодолении маршрута изучают препятствия. На рубежах стрельбы из миномета 2Б11 и гранатомета РПГ-7В считают поправки и вводят их в приборы прицеливания, для точного поражения мишеней.

«Мы подготовились к этим играм, я думаю африканский минометный расчет покажет отличные результаты», –– рассказал представитель команды майор Ньемба Пфунай.

Международный конкурс по полевой выучке минометных расчетов «Мастера артиллерийского огня» проходит в Казахстане с 13 по 23 августа. В соревнованиях участвуют представители Азербайджана, Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Зимбабве, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов