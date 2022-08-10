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Путин обсудил с главой Мали поставки продовольствия, удобрений и топлива из РФ

Игнат Далакян
17:52 10.08.2022
Согласно сообщению пресс-службы Кремля, выражено удовлетворение уровнем российско-малийского взаимодействия во внешнеполитической сфере, включающего координацию позиций по линии ООН.
Путин обсудил с главой Мали поставки продовольствия, удобрений и топлива из РФ
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Президент Российской Федерации Владимир Путин обсудил в ходе телефонного разговора с президентом переходного периода Мали Ассими Гойтой возможность поставок продовольствия, удобрений и топлива из России. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Обсуждены вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и других областях. Затронута, в частности, тематика возможных поставок в Мали российских продовольствия, удобрений и топлива. Условлено, что соответствующие российские и малийские ведомства активизируют практическое сотрудничество», - говорится в сообщении.

Согласно заявлению пресс-службы Кремля, выражено удовлетворение уровнем российско-малийского взаимодействия во внешнеполитической сфере, включающего координацию позиций по линии Организации Объединенных Наций.

Ранее в Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявляли об окончании эпохи сотрудничества со странами Запада. Директор Департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин считает, что вернуть ситуацию к состоянию до специальной военной операции России по защите республик Донбасса не представляется возможным.

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