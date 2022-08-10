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Reuters: индийские компании нашли способ обойти западные санкции, чтобы платить за уголь из РФ

Максим Крюков
17:05 10.08.2022
По данным агентства, за июнь индийские компании в энергетическом секторе оплатили валютами, отличными от доллара США, более 740 тысяч тонн российского угля.
Reuters: индийские компании нашли способ обойти западные санкции, чтобы платить за уголь из РФ
© Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости
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Индийские энергетические компании нашли способ снизить потенциальные риски нарушения антироссийских санкций западных государств. Так, организации оплачивают российский уголь путем использования мировых валют, избегая при этом конвертаций в американских долларах. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на таможенные данные.

По данным агентства, за июнь индийские компании в энергетическом секторе оплатили валютами, отличными от доллара США, более семисот сорока тысяч тонн российского угля.

Отмечается, что треть от недолларовых расчетов за июнь были осуществлены в китайских юанях, а 28% - в гонконгских долларах. Кроме того, популярным средством денежных операций с угольными экспортерами из России стал дирхам ОАЭ.

Собеседники агентства отметили, что в будущем число недолларовых траншей будет только увеличиваться, так как индийские финансовые институты намерены избегать рестрикций из-за торгово-экономических отношений с Российской Федерацией.

Ранее газета The Washington Post писала, что Индия не вписалась в планы США и их союзников по экономической блокаде России. На фоне антироссийских санкций Индия демонстрирует все возрастающий интерес к товарам из России, что показывает тщетность усилий Вашингтона изолировать Москву.

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