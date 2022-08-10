Reuters: индийские компании нашли способ обойти западные санкции, чтобы платить за уголь из РФ
Индийские энергетические компании нашли способ снизить потенциальные риски нарушения антироссийских санкций западных государств. Так, организации оплачивают российский уголь путем использования мировых валют, избегая при этом конвертаций в американских долларах. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на таможенные данные.
По данным агентства, за июнь индийские компании в энергетическом секторе оплатили валютами, отличными от доллара США, более семисот сорока тысяч тонн российского угля.
Отмечается, что треть от недолларовых расчетов за июнь были осуществлены в китайских юанях, а 28% - в гонконгских долларах. Кроме того, популярным средством денежных операций с угольными экспортерами из России стал дирхам ОАЭ.
Собеседники агентства отметили, что в будущем число недолларовых траншей будет только увеличиваться, так как индийские финансовые институты намерены избегать рестрикций из-за торгово-экономических отношений с Российской Федерацией.
Ранее газета The Washington Post писала, что Индия не вписалась в планы США и их союзников по экономической блокаде России. На фоне антироссийских санкций Индия демонстрирует все возрастающий интерес к товарам из России, что показывает тщетность усилий Вашингтона изолировать Москву.