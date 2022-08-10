Названа европейская страна с самой высокой ценой на газ

Сейчас голландцы платят около 2,76 евро за кубометр голубого топлива.

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В Европе самая высокая цена на газ установилась в Нидерландах. Сейчас голландцы платят около 2,76 евро за кубометр голубого топлива. Также отдают 28 центов за киловатт-час электроэнергии.

Ранее лидером по данному показателю была Швеция. Ее граждане платят за кубометр газа 2,31 евро, сообщает сайт, специализирующийся на энергетической статистике.

Отметим, что Нидерланды очень сильно зависят от поставок газа из России. Также по стране сильно бьет и остановка «Северного потока».