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Военнослужащие ВС Польши начали осваивать американские танки Abrams

Максим Крюков
17:40 10.08.2022
Министр национальной обороны Польши заявил, что целью обучения является быстрая подготовка польских военных к обслуживанию танков.
Военнослужащие ВС Польши начали осваивать американские танки Abrams
© Фото: U.S. DepartmentofDefense
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Военнослужащие польской армии приступили к обучению на танках Abrams американского производства. Об этом рассказал министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

«Начался курс, начался тренинг, который дает возможность подготовки, быстрой подготовки за короткое время польских солдат и польских техников к обслуживанию танков Abrams», - передают его слова РИА Новости с открытия курса обучения.

Польша заключила соглашение с США на приобретение 250 новых танков Abrams. Ожидается, что Варшава начнет их получать в начале следующего года, поставки же продлятся до 2026 года. Кроме того, польские военные сообщили, что закупают у Соединенных Штатов дополнительно 116 бывших в употреблении танков Abrams, которые, предположительно, должны будут восполнить недостаток бронетехники, который возник после передачи Украине нескольких сотен танков Т-72.

«Нашей целью является то, чтобы танки, когда прибудут на вооружение Войска польского, могли обслуживаться обученными солдатами. И так будет. Мы рассчитываем уже в будущем году получить 116 танков Abrams старшей версии», - сказал он.

Ранее в оборонном ведомстве Украины рассказали об очень тесном польско-украинском сотрудничестве. В частности, указан объем военной помощи и проводимые с Польшей «совместные операции». Какие именно операции, не уточняется. Однако указано, что значительный массив помощи - «от информации до оборудования» - предоставляется Соединенными Штатами Америки и Великобританией.

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