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Спасти цыплят: принцу Гарри и Меган Маркл пришлось защищать свое имение в Калифорнии от пумы

Игнат Далакян
17:40 10.08.2022
Как сообщает Daily Mail, камеры наблюдения зафиксировали 100-килограммовую пуму на расстоянии 8 км от участка пары.
Спасти цыплят: принцу Гарри и Меган Маркл пришлось защищать свое имение в Калифорнии от пумы
© Фото: Mark Jones, Wikimedia
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Принц Гарри и Меган Маркл были вынуждены защищать свой особняк в Монтесито в американском штате Калифорния от огромной пумы. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

Как сообщает издание, камеры наблюдения зафиксировали 100-килограммовую пуму на расстоянии 8 километров от участка пары. Супругам пришлось заблокировать двери и окна в своем имении стоимостью 14,6 миллиона долларов.

Согласно изданию, Гарри и Меган сказали, что цыплята, разведением которых занималась пара, могут стать легкой мишенью для хищника.

Британская газета пишет, что дикая кошка могла спуститься с гор из-за сильной засухи, которая сейчас стоит в Калифорнии. Жара вынуждает животных покидать естественную среду обитания в поисках более благоприятных мест, сообщило издание.

Ранее издание Daily Mail сообщало, что принца Гарри и Меган Маркл пригласили на празднование Платинового юбилея королевы Елизаветы II. Согласно сообщениям королевских помощников, Елизавета II выразила желание видеть супружескую пару на балконе дворца в такой важный для нее день, что, как считали эксперты, могло стать шагом к примирению сторон.

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