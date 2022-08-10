Трамп заподозрил ФБР в фабрикации улик при обыске его поместья

По его словам, агенты Федерального бюро расследований хотели остаться одни, чтобы никто не видел, как они что-то берут или подкладывают.

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Бывший американский лидер Дональд Трамп опасается, что сотрудники ФБР могли сфабриковать улики во время обыска в его поместье. По его словам, агенты Федерального бюро расследований хотели остаться одни, чтобы никто не видел, как они что-то берут или подкладывают.

«ФБР и остальные из федерального правительства не разрешили никому, включая моих адвокатов, приближаться к помещениям, которые они перерыли и досмотрели во время обыска в Мар-а-Лаго», - сказал экс-президент.

Напомним, в понедельник не менее ста сотрудников ФБР провели обыск в поместье Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида. Скорее всего, агентов интересовали документы, которые бывший американский лидер взял с собой из Белого дома.

Как сообщалось ранее, на протяжении нескольких месяцев экс-президент США не возвращал их по запросу Национального архива и шел на встречу только тогда, когда возникала угроза их принудительного изъятия.