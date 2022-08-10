В стране и мире НМ ДНР заявила об усилении средств ПВО на Донецком направлении Игнат Далакян Как сообщил представитель НМ ДНР, эффективность средств противника дальнего поражения значительно снижена на Донецком направлении. © Фото: Сергей Аверин, РИА Новости Читайте нас на: Управление Народной милиции Донецкой Народной Республики заявило об усилении противовоздушной обороны на Донецком направлении. «Подразделения ПВО Народной милиции Донецкой Народной Республики были усилены на Донецком направлении. Расчеты не только качественно борются с БПЛА противника, но и значительно увеличен контроль над воздушными целями другого характера. Эффективность средств противника дальнего поражения значительно снижена на Донецком направлении», - цитирует РИА Новости представителя Народной милиции ДНР. Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что системы противовоздушной обороны стали усиленно прикрывать изоляторы со сложившими оружие бойцами Вооруженных сил Украины на территории ДНР. Согласно словам Пушилина, ежедневно фиксируются попытки нанесения ударов украинской армией по изоляторам в ДНР. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика