Россиян призвали вакцинироваться из-за роста заболеваемости COVID-19

Также необходимо заново привиться тем, у кого заканчивается срок с прошлой процедуры.

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Вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн порекомендовал россиянам вакцинироваться от коронавируса, так как сейчас во всем мире наблюдается рост заболеваемости. Кроме того, эксперт призвал заново привиться тех, у кого заканчивается срок с прошлой процедуры.

«Те люди, которые заботятся о своем здоровье и уже начинали вакцинацию, им надо посмотреть на свои сроки - ревакцинироваться нужно через полгода», - сказал Анатолий Альтштейн в беседе с журналистами RT.

Также он отметил, что в России еще не достигли пика заболеваемости. По мнению эксперта, серьезные ограничения в стране не будут вводить.

Напомним, накануне в Роспотребнадзоре оценили вероятность возобновления антиковидных ограничений. Несмотря на стабильную эпидемиологическую обстановку, гражданам из групп риска рекомендовано соблюдать меры профилактики.