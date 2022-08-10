Россиян призвали вакцинироваться из-за роста заболеваемости COVID-19
Вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн порекомендовал россиянам вакцинироваться от коронавируса, так как сейчас во всем мире наблюдается рост заболеваемости. Кроме того, эксперт призвал заново привиться тех, у кого заканчивается срок с прошлой процедуры.
«Те люди, которые заботятся о своем здоровье и уже начинали вакцинацию, им надо посмотреть на свои сроки - ревакцинироваться нужно через полгода», - сказал Анатолий Альтштейн в беседе с журналистами RT.
Также он отметил, что в России еще не достигли пика заболеваемости. По мнению эксперта, серьезные ограничения в стране не будут вводить.
Напомним, накануне в Роспотребнадзоре оценили вероятность возобновления антиковидных ограничений. Несмотря на стабильную эпидемиологическую обстановку, гражданам из групп риска рекомендовано соблюдать меры профилактики.