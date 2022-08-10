Эксперт объяснил желание Болгарии возобновить поставки российского газа

По его словам, главными причинами возможного решения местных властей являются высокие цены на уголь, отсутствие у Болгарии крупного терминала для принятия сжиженного природного газа и возможные морозы в стране.

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Болгария может столкнуться с холодной погодой, особенно в горных районах страны, поэтому власти задумались над решением закупить газ из России. Об этом «Звезде» заявил промышленный эксперт Леонид Хазанов.

«Болгарии очень не хочется зимой сидеть без российского газа, особенно под новый год, потому что погода может быть морозная, особенно в горных районах страны. Уголь сейчас дорогой, углем все дома не натопишь. Болгария одумалась и решила заплатить», - сказал он.

Хазанов добавил, что других вариантов у Болгарии и не было, так как у страны нет крупного терминала по приему сжиженного природного газа. По его словам, даже в случае наличия такого терминала он бы не решил потребности жителей республики в голубом топливе.

Накануне стало известно, что министр энергетики служебного правительства Болгарии Росен Христов заявил, что власти страны рассматривают возможность возобновления поставок газа от российской компании «Газпром». Ситуация с голубым топливом в Болгарии обострилась в конце апреля, когда «Газпром» объявил об остановке поставок сырья в страну из-за отказа местных властей оплачивать газ в рублях по новой схеме.