Посол КНР заявил, что Китай не позволит США жить «по законам джунглей» в международных отношениях

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Китайская Народная Республика не допустит, чтобы Соединенные Штаты жили «по законам джунглей» в международных отношениях. Об этом заявил посол Китая в Российской Федерации в специальном интервью ТАСС Чжан Ханьхуэй.

«Невмешательство во внутренние дела - это самый фундаментальный принцип поддержания мира и стабильности в нашем мире, и мы не можем допустить, чтобы "закон джунглей" вновь стал доминировать в межгосударственных отношениях», - цитирует ТАСС посла КНР в РФ.

Согласно словам китайского дипломата, Пекин понимает намерения американских властей затянуть конфликт на Украине, чтобы ослабить Российскую Федерацию.

«Как инициатор и главный разжигатель украинского кризиса, Вашингтон, вводя беспрецедентные всесторонние санкции против России, продолжает поставки вооружений и военной техники на Украину. Их конечная цель кроется в том, чтобы затяжной войной и санкционной дубиной истощить и раздавить Россию», - отметил Ханьхуэй.

Ранее министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И предложил своему российскому коллеге Сергею Лаврову усилить стратегический диалог между Китаем и Российской Федерацией на фоне напряженной ситуации вокруг Тайваня. Как сообщил глава МИД КНР, позиция Москвы относительно ситуации вокруг Тайваня свидетельствует о высоком уровне стратегического партнерства между двумя странами.