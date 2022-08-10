В FIFA задумались о переносе старта чемпионата мира в Катаре

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В Международной федерации футбола задумались над изменением даты начала чемпионата мира - 2022 в Катаре. В FIFA всерьез планируют перенести матч-открытие на день раньше с 21 ноября. Об этом сообщает испанская Marca.

Решение по поводу переноса даты могут принять исключительно по итогу голосования. В нем принимают участие главы футбольных конфедераций и президент FIFA Джанни Инфантино.

Напомним, чемпионат мира в Катаре должен пройти с 21 ноября по 18 декабря. У российской сборной были все шансы попасть на турнир. Однако FIFA и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях.