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Кириенко заявил, что НАТО будет воевать с РФ на территории Украины «до последнего украинца»

Максим Крюков
15:27 10.08.2022
Он отметил, что в настоящее время западные страны ведут против России «горячую военную операцию», подчеркнув, что весь Североатлантический альянс воюет с РФ на территории Украины руками украинцев.
Кириенко заявил, что НАТО будет воевать с РФ на территории Украины «до последнего украинца»
© Фото: Kay Nietfeld, dpa, globallookpress
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НАТО выстраивает фундаментальное противостояние Запада против России на территории Украины и с удовольствием будет воевать там против РФ «до последнего украинца». С таким заявлением выступил первый заместитель руководителя администрации российского президента Сергей Кириенко в ходе церемонии открытия форума молодых политологов России «Дигория».

«Они [руководство Украины] отдали свою страну, свою территорию и, самое ужасное, своих людей в использование. Они предоставили территорию Украины, граждан Украины, чтобы на этой территории пытаться их руками выстроить фундаментальное противостояние западного сообщества против России. Конечно, НАТО с удовольствием будет воевать, как они сами не стесняются говорить, против России до последнего украинца, не жалко ведь», - приводит его слова ТАСС.

Также Кириенко отметил, что в настоящее время западные страны ведут против России «горячую военную операцию», подчеркнув, что весь Североатлантический альянс воюет с РФ на территории Украины руками украинцев.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале отреагировал на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о недопустимости победы России в конфликте с Украиной. Медведев отметил, что у Столтенберга есть проблемы с памятью, так как глава Североатлантического альянса забыл, кто победил во Второй мировой войне. А уроки истории надо помнить, так как история повторяется.

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