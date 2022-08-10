В Самаре школьницу подозревают в нападении с ножом на мать и младшую сестру

© Фото: su_skr63, Telegram

В Самаре завели уголовное дело по факту покушения на убийство местной жительницы и ее 4-летней дочки, которое произошло в среду утром в доме на улице Молодежной. Об этом рассказали в региональном СК РФ.

По версии следствия, 12-летняя девочка напала на мать и младшую сестру, ударив их ножом несколько раз. Пострадавших госпитализировали в больницу. А вот подростка доставили в полицию. С ней работаю психологи.

Сейчас следователи разбираются в обстоятельствах произошедшего. Также проводятся необходимые экспертизы.

Напомним, накануне в реке Тишанка в хуторе Медведев Волгоградской области нашли тело пропавшего пятилетнего мальчика, у которого были проблемы со слухом и речью. По предварительной версии следствия, ребенок умер в результате утопления.