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Таможенники перехватили посылку из Германии с нацистской символикой

Сергей Лебедев
14:51 10.08.2022
Ее своему отцу в Новгородскую область отправила дочь, являющаяся гражданкой ФРГ.
© Видео: ФТС России © Фото: ФТС России
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В Новгородской области таможенники в посылке с детскими игрушками из Германии нашли более полусотни открыток, конвертов и марок с символикой Третьего рейха. На некоторых даже были изображены портреты нацистов.

Как сообщили в пресс-службе ФТС России, посылка была предназначена жителю Новгородской области. Он пояснил, что марки и открытки ему для личных целей отправила дочь, которая является гражданкой ФРГ.

В итоге таможенники изъяли товар. Возбуждено дело об административном правонарушении по статье 16.3 КоАП РФ.

Напомним, недавно на таможне Ибицы изъяли картину, которая может обладать огромной ценностью. По сведениям прессы, правоохранители отправили произведение искусства на экспертизу, чтобы определить его подлинность.

Предположительно, работа может принадлежать кисти знаменитого художника Пабло Пикассо. Если автором картины действительно окажется легендарный испанец, ее стоимость может быть оценена более чем в 400 тысяч евро.

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