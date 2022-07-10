На таможне Ибицы изъяли картину, предположительно написанную Пикассо

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На таможне Ибицы была изъята картина, которая может обладать огромной ценностью. По сведениям прессы, правоохранители и сотрудники таможенной службы отправили произведение искусства на экспертизу, чтобы определить его подлинность.

Предположительно, работа может принадлежать кисти знаменитого художника Пабло Пикассо. Если автором картины действительно окажется легендарный испанец, ее стоимость может быть оценена более чем в 400 тысяч евро.

Произведение было изъято у пассажира, следовавшего авиарейсом из Швейцарии. Он отказался декларировать работу, утверждая, что она является копией, однако специалисты, как пишет Diario de Ibiza, обнаружили признаки, указывающие на оригинальность картины.