Игра с огнем: команда РФ потушила «пожар» в рамках подготовки к АрМИ во Вьетнаме

В 35-ти градусную жару военнослужащие на время надевали специальное оборудование и в нем бежали к пожарной машине. После чего подключали гидрант, разматывали его и тушили огонь.

© Видео: пресс-центр Армейских международных игр © Фото: пресс-центр Армейских международных игр

Российская команда, участвующая в конкурсе Армейских международных игр «Аварийный район», отработала тушение пожара во Вьетнаме. Первая часть этапа «Специальная полоса» прошла на полигоне Мьеу Мон.

В 35-ти градусную жару военнослужащие на время надевали специальное оборудование и в нем бежали к пожарной машине. После чего подключали гидрант, разматывали его и тушили огонь. Российские участники заметили, что во Вьетнаме бревна для очага поливают легковоспламеняющейся жидкостью, что при высокой температуре воздуха затрудняет борьбу с огнем.

Участник команды из России Роман Иванов отметил, что данная часть дистанции очень важна для команд. Очаг пожара - это первое препятствие и очень важно максимально выложиться и зарядить команду на успех. Ведь как начнешь, так и закончишь. Роман отметил и тяжелые климатические условия во время тренировки на Вьетнамской земле.

«Было очень тяжело, примерно как в бане. Моментально потеешь, с тебя сходит пять потов, а тебе нужно еще выполнить поставленную задачу. Очень сложно»,- сказал он.

Международный конкурс «Аварийный район» пройдет в рамках Армейских международных игр - 2022 во Вьетнаме с 15 по 19 августа. В нем будут принимать участие команды из РФ, Белоруссии, Вьетнама, Мали, Мьянмы и Конго.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов