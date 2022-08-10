МО РФ: в X Московской конференции по безопасности примет участие от 35 министров обороны

Замминистра обороны Александр Фомин уточнил, что еще участие в конференции подтвердили восемь начальников генеральных штабов и заместителей министров обороны, а также шесть международных организаций.

© Видео: Минобороны России © Фото: Konstantin Kokoshkin, Globallookpress

В Минобороны России заявили, что в юбилейной X Московской конференции по международной безопасности примут участие как минимум 35 министров обороны стран мира. Именно столько глав оборонных ведомств уже подтвердили свое участие. Об этом заявил замминистра обороны РФ Александр Фомин на брифинге для иностранных военных атташе.

Как уточнил Фомин, конференция состоится 16 августа, впервые параллельно с проведением форума «Армия» и Армейских международных игр.

Заместитель министра обороны отметил, что в этом году приглашения на конференцию направлены представителям 109 стран. В том числе и руководителям оборонных ведомств 89 государств, а также главам восьми международных организаций.

В число приглашенных входят и 220 экспертов в области безопасности. Фомин подчеркнул, что эксперты будут представлены изо всех без исключения регионов мира.

«По нашим оценкам, в конференции примут участие свыше 700 делегатов из более чем 70 стран мира», - заметил Александр Фомин.

Он уточнил, что из подтвердивших участие 35 министров обороны 25 будут присутствовать на конференции очно, а 10 по видеосвязи. Кроме этого, участие в конференции подтвердили восемь начальников генеральных штабов и заместителей министров обороны, а также шесть международных организаций.

Также Фомин рассказал, что на конференции обсудят вопросы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в Африке, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, а также Европе.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов