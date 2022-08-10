Армия Армия Армия

МО РФ: в X Московской конференции по безопасности примет участие от 35 министров обороны

13:57 10.08.2022
Замминистра обороны Александр Фомин уточнил, что еще участие в конференции подтвердили восемь начальников генеральных штабов и заместителей министров обороны, а также шесть международных организаций.
© Видео: Минобороны России © Фото: Konstantin Kokoshkin, Globallookpress
Читайте нас на:

В Минобороны России заявили, что в юбилейной X Московской конференции по международной безопасности примут участие как минимум 35 министров обороны стран мира. Именно столько глав оборонных ведомств уже подтвердили свое участие. Об этом заявил замминистра обороны РФ Александр Фомин на брифинге для иностранных военных атташе. 

Как уточнил Фомин, конференция состоится 16 августа, впервые параллельно с проведением форума «Армия» и Армейских международных игр.

Заместитель министра обороны отметил, что в этом году приглашения на конференцию направлены представителям 109 стран. В том числе и руководителям оборонных ведомств 89 государств, а также главам восьми международных организаций.

В число приглашенных входят и 220 экспертов в области безопасности. Фомин подчеркнул, что эксперты будут представлены изо всех без исключения регионов мира. 

«По нашим оценкам, в конференции примут участие свыше 700 делегатов из более чем 70 стран мира», - заметил Александр Фомин. 

Он уточнил, что из подтвердивших участие 35 министров обороны 25 будут присутствовать на конференции очно, а 10 по видеосвязи. Кроме этого, участие в конференции подтвердили восемь начальников генеральных штабов и заместителей министров обороны, а также шесть международных организаций.

Также Фомин рассказал, что на конференции обсудят вопросы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в Африке, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, а также Европе. 

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов  

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:40 В стране и мире
ЕС обсуждает вопрос о прекращении выдачи шенгенских виз россиянам
13:57 Армия
Видео
МО РФ: в X Московской конференции по безопасности примет участие от 35 министров обороны
12:51 В стране и мире
Венгрия и Словакия заплатили Украине за транзит российской нефти
12:03 Армия
Видео
В МО РФ заявили об уничтожении украинской боевой машины «Гепард» производства ФРГ
11:47 В стране и мире
Пушилин заявил о прикрытии изоляторов с бойцами ВСУ системами ПВО
Популярное
Видео
МО РФ: батальон 14-й мехбригады ВСУ самовольно покинул позиции в ходе наступления ВС РФ
Минобороны: ВСУ заминировали автомобильный мост в Запорожской области для обвинения РФ в его подрыве
МО РФ: обстрелы ВСУ Запорожской АЭС создают угрозу ядерной безопасности Европы
Видео
Саудовский дипломат умер на конференции после слов «Где бы вы ни были, смерть настигнет вас»
МО: ВСУ развернули минометы в пригороде Славянска и планируют обстрелять беженцев
Видео
МО РФ: в Днепропетровской области уничтожено более 80 наемников «Иностранного легиона»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.