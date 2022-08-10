Глава МВД ФРГ извинилась за неуместные фото с Кличко

Глава МВД Германии объяснила, что снимки из украинской столицы в целом соответствовали атмосфере города.

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Главе Министерства внутренних дел Германии Нэнси Фезер пришлось извиниться за фотографии, сделанные с мэром Киева Виталием Кличко. Об этом пишет немецкая газета Die Welt.

На этих кадрах, сделанных в июле, Фезер вместе с министром труда и социальной политики Германии Хубертусом Хайлем и мэром Киева Виталием Кличко с улыбкой на лице угощается шампанским на балконе.

Позднее немецкой чиновнице пришлось извиняться на встрече с журналистами RND в Потсдаме. Однако Нэнси Фезер нашла объяснение неуместным снимкам.

«Нас пригласили на вечер с послом и с мэром Киева Виталием Кличко, и в итоге мы выбрали тот же напиток, что и он. Я бы больше так не делала. Потому что это выражает все, что неуместно, когда ты приезжаешь из другой страны», - заявила она.

Глава немецкого силового ведомства объяснила, что снимки из украинской столицы в целом соответствовали атмосфере города: жители Киева занимаются своими делами, город живет своей жизнью. Однако читатели газеты остались недовольными подобным объяснением и уличили главу МВД Германии в лицемерии.

Ранее Германия передала Украине первые три ЗСУ «Гепард». Как сообщила украинская сторона, всего официальный Киев ожидает поставки 30 единиц таких зенитных самоходных установок.