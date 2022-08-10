Армия Армия арми-2022 ТЕГИ

В МО РФ сообщили, что конкурс «Снайперский рубеж» впервые состоится в Южной Америке

13:50 10.08.2022
Армейские международные игры стартуют 13 августа и будут проведены в течение двух недель.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Конкурс Армейских международных игр - 2022  «Снайперский рубеж» впервые состоится на территории Южной Америки, а именно в Венесуэле. Об этом заявил заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Павел Попов в ходе брифинге для иностранных военных атташе.

«Несмотря на беспрецедентные попытки Запада организовать изоляцию России и других суверенных государств, география Армейских игр продолжает расширяться - 34 конкурса спланировано провести на территории трех континентов. Впервые конкурс "Снайперский рубеж" пройдет в Южной Америке - принимающей стороной станет Венесуэла», - заявил Попов.

В этом году всего Игры принимают 12 государств: Венесуэла, Азербайджан, Алжир, Армения, Беларусь, Вьетнам, Иран, Казахстан, Китай, Монголия, Россия и Узбекистан, отметил он. Для участия заявлены свыше 260 команд из 35 стран численностью более 6,5 тысячи человек. Эти страны представляют более четырех миллиардов человек населения Земли.

Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:40 В стране и мире
ЕС обсуждает вопрос о прекращении выдачи шенгенских виз россиянам
13:57 Армия
Видео
МО РФ: в X Московской конференции по безопасности примет участие от 35 министров обороны
12:51 В стране и мире
Венгрия и Словакия заплатили Украине за транзит российской нефти
12:03 Армия
Видео
В МО РФ заявили об уничтожении украинской боевой машины «Гепард» производства ФРГ
11:47 В стране и мире
Пушилин заявил о прикрытии изоляторов с бойцами ВСУ системами ПВО
Популярное
Видео
МО РФ: батальон 14-й мехбригады ВСУ самовольно покинул позиции в ходе наступления ВС РФ
Минобороны: ВСУ заминировали автомобильный мост в Запорожской области для обвинения РФ в его подрыве
МО РФ: обстрелы ВСУ Запорожской АЭС создают угрозу ядерной безопасности Европы
Видео
Саудовский дипломат умер на конференции после слов «Где бы вы ни были, смерть настигнет вас»
МО: ВСУ развернули минометы в пригороде Славянска и планируют обстрелять беженцев
Видео
МО РФ: в Днепропетровской области уничтожено более 80 наемников «Иностранного легиона»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.