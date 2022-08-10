В МО РФ сообщили, что конкурс «Снайперский рубеж» впервые состоится в Южной Америке

Армейские международные игры стартуют 13 августа и будут проведены в течение двух недель.

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Конкурс Армейских международных игр - 2022 «Снайперский рубеж» впервые состоится на территории Южной Америки, а именно в Венесуэле. Об этом заявил заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Павел Попов в ходе брифинге для иностранных военных атташе.

«Несмотря на беспрецедентные попытки Запада организовать изоляцию России и других суверенных государств, география Армейских игр продолжает расширяться - 34 конкурса спланировано провести на территории трех континентов. Впервые конкурс "Снайперский рубеж" пройдет в Южной Америке - принимающей стороной станет Венесуэла», - заявил Попов.

В этом году всего Игры принимают 12 государств: Венесуэла, Азербайджан, Алжир, Армения, Беларусь, Вьетнам, Иран, Казахстан, Китай, Монголия, Россия и Узбекистан, отметил он. Для участия заявлены свыше 260 команд из 35 стран численностью более 6,5 тысячи человек. Эти страны представляют более четырех миллиардов человек населения Земли.

Материал подготовили: Ян Брацкий, Николай Баранов