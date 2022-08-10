МО РФ: заявившиеся на АрМИ-2022 страны представляют более 4 миллиардов человек

Конкурс «Снайперский рубеж» впервые пройдет в Южной Америке - в Венесуэле, добавили в российском военном ведомстве.

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Для участия в Армейских международных играх - 2022 заявлено более 260 команд из 35 стран численностью более 6,5 тысячи человек. Об этом сообщил замминистра обороны РФ Павел Попов на брифинге для иностранных военных атташе.

«Эти страны представляют более четырех миллиардов населения Земли», - отметил он.

Попов констатировал расширение географии Игр, которое, по его словам, происходит вопреки давлению западных стран и их попыток изолировать РФ. Он констатировал, что 34 конкурса пройдут на трех континентах. Соревнования примут, помимо Венесуэлы, еще Азербайджан, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Казахстан, Китай, Монголия, Россия и Узбекистан.

Конкурс «Снайперский рубеж» впервые пройдет в Южной Америке - на территории Венесуэлы, добавил замглавы российского военного ведомства. В этом году дебютантами стали команды из Руанды и Боливии. Стартуют АрМИ-2022 уже 13 августа.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов