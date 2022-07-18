Стивен Кинг пообещал «помочь» пранкерам Вовану и Лексусу в создании истории о «плохих русских»

Писатель, думая, что разговаривает с Владимиром Зеленским, назвал его «великим» и сравнил с Бандерой.

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Российские пранкеры Вован и Лексус позвонили американскому писателю Стивену Кингу, выдавая себя за президента Украины Владимира Зеленского. В ходе разговора пранкеры попросили Кинга написать ужастик, в котором «российские солдаты противостояли невинным боевикам батальона "Азов"*». Знаменитый фантаст согласился помочь с созданием истории о «плохих русских», чтобы новости про Украину читал весь мир.

«Очень важно показывать это всему миру, чтобы весь мир каждый день следил за новостями с Украины, нельзя позволить другим новостям занять центральное место», - ответил Кинг.

Также во время разговора «Зеленский» предложил сняться в фильме по книгам писателя. Кинг ответил, что украинский президент мог бы сыграть клоуна Пеннивайза из книги «Оно». В заключение писатель назвал Зеленского «великим человеком наравне со Степаном Бандерой».

Ранее Вован и Лексус рассказали «Звезде», что в их пранке бывший президент США Джордж Буш-младший признался, что биолаборатории на Украине создавались Пентагоном. В ролике авторы продемонстрировали отрывок, в котором экс-лидер Соединенных Штатов заявил, что хочет Украину в НАТО и думал, что Россия будет более сговорчивой.

* «Азов» - против членов организации в РФ возбуждены уголовные дела.