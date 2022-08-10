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В Мариуполе показали клетки для трибунала над националистами

Ян Брацкий
13:14 10.08.2022
Со слов главы ДНР Дениса Пушилина, первое заседание международного трибунала может состояться до конца лета.
© Видео: Дюков. Историк-рационализатор, Telegram © Фото: Дюков. Историк-рационализатор, Telegram
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Опубликованы кадры из мастерской, где рабочие завершают подготовку металлических клеток для трибунала над участниками украинских нацбатальонов. Их собирают в подвале Мариупольской филармонии. Вероятно, заседание первого трибунала пройдет уже до конца лета, рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

«Идет активная подготовка трибунала. Первый трибунал состоится, скорее всего, в Мариуполе. До конца лета он будет организован. Сроки определяются нашими следственными органами. Задача - максимально открытое проведение трибунала», - приводит ТАСС слова главы республики.

Ранее Пушилин рассказал о кропотливой работе следователей, которые занимаются сбором доказательной базы преступлений националистов. Не исключено, что трибунал станет международным, предположил глава ДНР.

*нацбатальон «Азов» признан террористическим и запрещен в России.

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