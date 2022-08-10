Официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков уточнил, что был сбит один украинский штурмовик Су-25 и два истребителя - МиГ-29 и Су-27.

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В Минобороны России сообщили об уничтожении трех украинских самолетов за сутки. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Истребительной авиацией ВКС России в воздушных боях над территорией Николаевской области сбито три самолета воздушных сил Украины: один Су-25 в районе населенного пункта Новохристофоровка, один МиГ-29 над Троицко-Сафоново и один Су-27 в районе населенного пункта Новоселье», - отметил Конашенков.

Игорь Конашенков подвел и суточные итоги работы российских средств ПВО. За сутки ими были уничтожены девять украинских беспилотников. Это произошло в районе населенных пунктов Червоный Яр, Андреевка, Первомайское, Вернополье, Новое (Харьковская область), Ивановка, Пески, Валерьяновка (ДНР), а также на западной окраине Донецка.

Также над населенным пунктом Крынки в Херсонской области были сбиты две украинские ракеты комплекса «Точка-У». В районах населенных пунктов Новая Каховка, Любимовка и Червоный Маяк в Херсонской области были перехвачены семь снарядов РСЗО HIMARS. А в районе населенного пункта Веселый Кут в Николаевской области были сбиты четыре украинских снаряда РСЗО «Смерч».

Еще официальный представитель российского оборонного ведомства озвучил актуальные данные по потерям украинской военной техники. Враг недосчитался 267 самолетов, 145 вертолетов, 1 720 беспилотников, 365 ЗРК, 4 283 танка и других боевых бронированных машин, 3 286 орудий и минометов, а также 4 807 единиц специальной автотехники.

Ранее было опубликовано видео с кадрами работы РСЗО «Град» в зоне спецоперации.



Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов