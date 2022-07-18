В стране и мире Российские хакеры выявили граждан РФ, сотрудничающих с военной разведкой Украины Игнат Далакян По словам хакера, список получился достаточно обширный. © Фото: Алексей Мальгавко, РИА Новости Читайте нас на: Хакеры RaHDit выявили граждан Российской Федерации, которые сотрудничали с военной разведкой Украины, и передали список компетентным органам. «Мы передали выявленные контакты наших граждан с сотрудниками из того списка военных разведчиков украинских, мы передали туда, куда нужно. Там пускай люди разбираются профессионально специально обученные, которые профессионалы своего дела. Список получился такой достаточно обширный», - цитирует РИА Новости одного из участников группы хакеров. Ранее участник хакерской группы RaHDIt назвал слабые места рассекреченных разведчиков главного управления разведки Министерства обороны Украины. Как сообщил хакер, рассекретить данные сотрудников ГУР Украины помог «человеческий фактор». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика