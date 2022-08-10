В МО РФ заявили об уничтожении украинской боевой машины «Гепард» производства ФРГ

«Гепард» вошел в список целей, уничтоженных ударами оперативно-тактической и армейской авиацией, а также ракетными войсками и артиллерией. Он находился в районе населенного пункта Новопавловка в Николаевской области.

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В Минобороны России заявили об уничтожении украинской зенитной самоходной установки «Гепард» германского производства. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Гепард» вошел в список целей, уничтоженных ударами оперативно-тактической и армейской авиацией, а также ракетными войсками и артиллерией. Он находился в районе населенного пункта Новопавловка в Николаевской области.

«Кроме того, в районе Краматорска Донецкой Народной Республики уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса С-300», - уточнил Конашенков.

Еще было уничтожено семь украинских складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения. Это произошло в районах населенных пунктов Николаевка, Федоровка, Выемка в ДНР и Кушугум в Запорожской области.

Также были поражены пять украинских пунктов управления. В их число вошли пункты управления 46-й аэромобильной бригады (Андреевка, Херсонская область), полка нацгвардии «Хортица» (Кушугум, Запорожская область), нацформирования «Айдар»* (Новоселовка, ДНР) и 56-й мотопехотной бригады (Николаев).

Игорь Конашенков озвучил и суточные итоги контрбатарейной борьбы. В ее ходе были подавлены два украинских взвода РСЗО «Град», два артиллерийских взвода орудий Д-20 и два взвода гаубиц Д-30. Противник находился на огневых позициях в районах Кирово, Северска и Верхнекаменского в ДНР.

Кроме этого, официальный представитель российского оборонного ведомства констатировал уничтожение до 70% личного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ в районе поселка Пески.

* «Айдар» - организация украинских националистов, запрещенная на территории РФ.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов