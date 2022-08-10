Армия Армия Армия

В МО РФ заявили об уничтожении украинской боевой машины «Гепард» производства ФРГ

12:03 10.08.2022
«Гепард» вошел в список целей, уничтоженных ударами оперативно-тактической и армейской авиацией, а также ракетными войсками и артиллерией. Он находился в районе населенного пункта Новопавловка в Николаевской области. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin, Globallookpress
Читайте нас на:

В Минобороны России заявили об уничтожении украинской зенитной самоходной установки «Гепард» германского производства. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«Гепард» вошел в список целей, уничтоженных ударами оперативно-тактической и армейской авиацией, а также ракетными войсками и артиллерией. Он находился в районе населенного пункта Новопавловка в Николаевской области. 

«Кроме того, в районе Краматорска Донецкой Народной Республики уничтожена пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса С-300», - уточнил Конашенков. 

Еще было уничтожено семь украинских складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения. Это произошло в районах населенных пунктов Николаевка, Федоровка, Выемка в ДНР и Кушугум в Запорожской области.

Также были поражены пять украинских пунктов управления. В их число вошли пункты управления 46-й аэромобильной бригады (Андреевка, Херсонская область), полка нацгвардии «Хортица» (Кушугум, Запорожская область), нацформирования «Айдар»* (Новоселовка, ДНР) и 56-й мотопехотной бригады (Николаев). 

Игорь Конашенков озвучил и суточные итоги контрбатарейной борьбы. В ее ходе были подавлены два украинских взвода РСЗО «Град», два артиллерийских взвода орудий Д-20 и два взвода гаубиц Д-30. Противник находился на огневых позициях в районах Кирово, Северска и Верхнекаменского в ДНР. 

Кроме этого, официальный представитель российского оборонного ведомства констатировал уничтожение до 70% личного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ в районе поселка Пески. 

* «Айдар» - организация украинских националистов, запрещенная на территории РФ.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
12:51 В стране и мире
Венгрия и Словакия заплатили Украине за транзит российской нефти
12:03 Армия
Видео
В МО РФ заявили об уничтожении украинской боевой машины «Гепард» производства ФРГ
11:47 В стране и мире
Пушилин заявил о прикрытии изоляторов с бойцами ВСУ системами ПВО
11:36 В стране и мире
Полиция Парижа в аэропорту открыла огонь по угрожавшему им ножом мужчине
11:08 В стране и мире
Видео
Глава МО США прибыл в Латвию для обсуждения дальнейшей поддержки Украины
Популярное
Видео
МО РФ: батальон 14-й мехбригады ВСУ самовольно покинул позиции в ходе наступления ВС РФ
Минобороны: ВСУ заминировали автомобильный мост в Запорожской области для обвинения РФ в его подрыве
МО РФ: обстрелы ВСУ Запорожской АЭС создают угрозу ядерной безопасности Европы
МО: ВСУ развернули минометы в пригороде Славянска и планируют обстрелять беженцев
Видео
МО РФ: в Днепропетровской области уничтожено более 80 наемников «Иностранного легиона»
Видео
МО РФ: под Харьковом уничтожен украинский взвод РСЗО HIMARS и «Ольха»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.