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Поразить цели: как девушки показывают свои умения на Всемирных курсантских играх

Павел Кутаренко
11:30 10.08.2022
Свою меткость при стрельбе из пистолета и автомата сегодня демонстрируют участники третьих курсантских игр, которые проходят сейчас в Ленинградской области. В Россию приехали представители двадцати стран.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Самый громкий конкурс Всемирных курсантских игр - скоростная стрельба из автомата. Необходимо поразить мишени на расстоянии 200 метров. Сейчас на огневых позициях - девушки. Стрельба ведется с двух положений. С колена нужно выполнить три серии по пять выстрелов за одну минуту, лежа - то же самое, но уже за 30 секунд.

С трудом веришь, что на рубеже - непрофессиональные спортсмены. В нашей команде - курсантки из трех военных академий - связи, РХБ-защиты и Воздушно-космической обороны. Отстрелялись россиянки лучше всех.

Девушки из Ирана заняли второе место. На стрельбище они вышли без привычных черных хиджабов, зато на их форме - маленькие «зайчики» - талисманы Всемирных курсантских игр в России.

Также в рамках Игр проходит программа состязаний в легкой атлетике. Парни из российской команды пробегают каждый свой круг быстрее 50 секунд и устанавливают рекорд соревнований.

«Дружба через спорт» - это девиз третьих Всемирных курсантских игр. В Петербург приехали более 600 курсантов из 20 стран мира. В соревнованиях в легкой атлетике российская команда завоевала 28 медалей, из них 14 - золотых. Сегодня - последний день состязаний, будут разыграны комплекты наград в шести видах спорта.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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